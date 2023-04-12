مراقبة آثار بنغازي: موقع مدينة هيوسبيريدس يتعرض لأعمال جرف

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أكدت مراقبة آثار بنغازي اليوم الأربعاء أن موقع مدينة هيوسبيريدس (المدينة السفلية) يتعرض لأعمال جرف.

وأشارت مراقبة آثار بنغازي عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن لموقع مدينة هيوسبيريدس أهمية كقيمة تاريخية وأثرية.

ووجهت مراقبة آثار بنغازي دعوة للباحثين، وموظفي مكتب آثار بنغازي للاجتماع غدا على تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المراقبة حول هذه المسألة.

وهيسبيريديس أو يوسبريدس (باليونانية:Ἑσπερίδες) وتعني حدائق التفاح الذهبي مدينة إغريقية قديمة أُنشئت على الساحل الشرقي من ليبيا في إقليم سيرين في الفترة من 525 ق.م إلي 515 ق.م وهي مدينة بنغازي الحالية وتوجد انقاضها في منطقة الزريريعية العلوة ومقبرة سيدي اعبيد بالزريريعية بالصابري.

أنشأ مدينة هيسبيريدس جماعة أو مستوطنين من الإغريق ربما كانوا قادمين من قوريني أو برقة قاموا بتأسيس المدينة وأطلقوا عليها اسم يوسبيريديس والتي تعني حدائق التفاح الذهبي في الفترة من 525 ق.م إلي 515 ق.م ولهذا الاسم مدلولا عند الإغريق ربما يعنى أقصى الغرب وكما إن له ارتباطا بمعالم الأساطير اليونانية خصوصا أسطورة هيسبيريديس.

وحسب الأسطورة فقد أهدتها الأرض إلى الآلهة هيرا بمناسبة زواجها من كبير الآلهة زيوس،[5] أما اسم هيسبيريدس في الميثولوجيا اليونانية يخص الحوريات اللائي لجئن إلى حديقة غناء في العالم المحظوظ في ليبيا القديمة.