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السني: بحثت مع المندوب الروسي بالأمم المتحدة دور موسكو في دعم استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني المندوب الروسي فاسيلي نبينزيا في نيويورك اليوم الأربعاء.

وقال السني في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن اللقاء في إطار رئاسة ‎روسيا لمجلس الأمن هذا الشهر وقبيل الجلسة الخاصة بليبيا يوم 18 أبريل.

وأضاف السني: “تناولنا تطورات الوضع في ‎ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، وبحثنا دور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة وإنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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