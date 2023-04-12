مدني حارب في عملية الكرامة يكشف لـ«أخبار ليبيا24» تفاصيل تكوين الجيش وانطلاق عملية الكرامة – 4

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كنا معكم في الأجزاء الثالثة الأولى لقصة المدني المُحارب علي، والذي قصّ على مدار ثلاثة أجزاء متتالية كيف التحق بالجيش الوطني للقتال ضد داعش، وما هي المشاكل التي واجهتهم بداية انطلاق عملية الكرامة والمتمثلة في نقص الأسلحة ونقص الذخيرة والسيارات وكذلك اللباس العسكري، كما سرد لنا علي كيف انطلق المحاربين من جل المناطق اليليب في الشرق نحو معسكر الرجمة لبدء عملية الكرامة، ومن ثم قصّ علينا كيف أحرز الجيش الوطني تقدمًا باهرًا في المحاور القتالية، وكيف تصديّ لعدوان الإرهاب الذي عاث في المدن والمناطق الليبية، وأخذ يتبع نهج القتل والتصفيات والذبح، وكذلك السرقة واستباحة أموال وبيوت المواطنين الذين هجّرهم الإرهاب، ثم تحدث المدني علي عن معركة المريسة الاستراتيجية التي حققه فيها الجيش الوطني النصر المؤزر، وطردوا داعش من المنطقة وقام بتطهيرها من دنس الإرهاب، وفي الجزي الرابع والأخير من الحكاية يكمل علي بقية التفاصيل…

يبدأ علي الحديث.. بعد تحقيقنا للنصر الساحق الدي سحقنا به التنظيمات الإرهابية في المحاور الغربية، وخصوصًا منطقة المريسة الاستراتيجية، وصلتنا تعليمات بضرورة العودة لمعسكر الرجمة حتى نجري عمليات الترميم والصيانة لآلاتنا وأسلحتنا وسياراتنا، ونستعيد قوانا من جديد، ومن ثمّ تكليفنا بالاتجاه صوب محاور الحقول النفطية – بالقرب من معسكر رأس لانوف.

يواصل المدني علي الحديث لـ«أخبار ليبيا24» بالفعل.. توجهنا صوب المعسكر، حيثُ انطلقنا من المعسكر إلى منطقة قمينس ومن قمينس إلى إجدابيا، ومن إجدابيا إلى مطار رأس لانوف وقمنا بالتمركز به.. وأردف: واجهنا عديد المشاكل هناك، ومن ضمنها نقص الدعم.. إذ رُفع علينا الدعم مثل «السيارات العسكرية، الأسلحة والذخائر، اللباس العسكري، والتموين» ولكن هذه الأمور لم تثننا عن أداء مهامنا وواجباتنا ولم تُحبط عزيمتنا.

يُكمل الحديث.. مع مرور الأيام، أصيبت والدتي رحمة الله عليها، بمرضٍ استوجب عليّ ترك المحاور القتالية والاهتمام بها لمعالجتها، لذا تركت المحور وبه بقيةُ رفاقي يأدون مهامهم على أكمل وجه، حيثُ أخرزوا تقدمًا ملحوظًا وقويًا، كمل استشهد في معارك الحقول الشهيد البوري، والشيد أبو بكر، والشهيد كمال الشريف، وغيرهم الكثير.

وأسهب المدني المحارب علي بالحديث عن ما في جُعبته لوكالة «أخبار ليبيا24» بالقول.. كل ما تم روياتهُ ليس سوى نقطة في بحر، كل ما ذكرته ليس سوى تفاصيل بسيطة وسطحية أمام هول ما رأيت.. ما رأيناهُ في محاور القتال والظروف التي صاحبت المعارك القتالية المتمثلة في قلة أعدادنا ونقص عدتنا وعتادنا، وبالتأكيد قلة خبرتنا كمدنيين.. أكبر وأعظم من أن نصوغهُ في بضع كلمات.. وما خفيّ كان أعظم.

يواصل الحديث.. هنالك أعداد كبيرة من الجرحى تعفنت جراهم، يعانون، ويعاني ذويهم معهم.. لذا، أطلب من الجهات المختصة بالنظر في ملف الجرحى وأسرهم، وملف الشهداء الذين توقفت وقطعت رواتبهم وأصلح ذويهم من بعدهم يعانون الأمرين.. الفقد، والوضع المادي المتدهور.

وأضاف.. هنالك عائلات قدمت أكثر من ثلاثة شهداء، مصل عائلة ميلود، مثل الشهيد فتحي ميلود، والشهيد فرج ميلود، والشهيد محمد ميلود، والشهيد البوش..وهنالك المئات بل الآلاف غيرهم.

وأضاف.. «ليبيا كبيرة.. مليئة بالرجال الأحرار، ولزال بمقدورنا تقديم المزيد لها، شريطة أن يتم الالتفات إلى شريحة الجرحى والمبتورين والشهداء.. نحن قدمنا لليبيا لأجل أن تقدم لنا، لا لأجل أن نتلاشى ونهمّش.. نحن الشهداء على قيد الحياة، نحن الشهداء الذين تدبُ في عروقهم الدماء».