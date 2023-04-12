7.5 دينار مقدار زكاة الفطر لهذا العام

أعلنت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لقيمة زكاة الفطر للعام 1444 هجري الموافق 2023 ميلادي، والتي حددتها بـ 7.5 دينار نقدا، ما يعادل 2.25 كليوغرام من القمح، و2 كليوغرام من الأرز.

وبينت الدار أن قيمة زكاة الفطر يتم تقديرها بما يساوي “صاع” وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رجح مقداره من القمح (¼ 2) كيلوجرام، ومن الأرز (2) كيلوجرام عن الشخص الواحد.

وطالبت الدار بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، مشيرة إلى أن أفضل وقت لإخراجها هو بعد الفجر من يوم العيد، كما أجازت إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة.