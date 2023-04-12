تفاصيل صادمة في دفـن شخص على قيد الحياة بإحدى المزارع في ليبيا

وردت معلومات من مستشفى جالو المركزي بوجود شخص تشادي الجنسية وعلية آثار تعذيب وعلى الفور تم إبلاغ غرفة العمليات بالمديرية وتم تكليفهم للتحقيق مع المجني عليه.

و أفاد المكتب بالمديرية: بأن بعد تحقيق اتضح أن أشخاصا من الجنسية التشادية قاموا بضربة ضرباً مبرحاً ودفنة وهو حي بإحدى المزارع ظناً منهم بأنة فارق الحياة، حسب صحيفة فــــسانيا .

حيث تم إخراجة و إسعافه من قبل شخصين من نفس الجنسية كانوا شهودا على الواقعة وقاموا بنقله إلى مستشفى جالو المركزي وبعد دخوله المستشفى ساءت حالتة وأُدخل العناية الفائقة حيث وافتة المنية هناك.

وأكد على أن تم إخطار النيابة العامة وتشكيل فريق بحث وتحر وبعد مرور أقل من ساعة تم ضبط الجناة و البالغ عددهم 5 أشخاص وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم و اتخذت الإجراءات القانونية وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتصرف والاختصاص .