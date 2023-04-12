المبروك يطمأن الدبيبة بشأن تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي قوات الحكومة

طمأن وزير مالية حكومة الوحدة خالد المبروك، عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع بأن الوزارة أنجزت كل الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع بمنتسبي القوات التابعة للحكومة، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكل التابعين لوزارة الدفاع.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الأركان التابعة للحكومة، بحضور رئيس الأركان محمد الحداد، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية.

ووفقا لإعلام حكومة الوحدة، فأن الاجتماع خصص لمتابعة الأوضاع المالية لمنتسبي المجموعات المسلحة التابعة لأركان الحكومة، من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية، وجدول المرتبات الموحد.

وطمأن المبروك وزير الدفاع بأن الوزارة أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكافة التابعين لوزارة الدفاع.

كما ناقش الاجتماع أوضاع العسكريين المتقاعدين والعمل على تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، كرّم محمد الحداد، الدبيبة ووزير المالية تقديراً لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية حسب ما أعلنت الحكومة.