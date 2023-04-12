تفاصيل القاء القبض علــى ســارق مقتنيات منزل بحي الأندلس

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الاربعاء عن تمكن قســم البحــث الجنائــي بالمديريــة من القاء القبــض علــى ســارق مقتنيــات منــزل بحــي الأندلــس.

وبعــد ورود بــلاغ “لقســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق مفــاده شخــص مجهــول الهويــة قــام بسرقــة مــواد منزليــة وكهربائيــة وعــدت مقــاولات كاملــة ومبلــغ مالــي بمنــزل بحــي الأندلــس.

وبعــد التحــرى وجمــع المعلومــات عــن المتهــم بالقضيــة تمكنــت وحــدة التحــرى والقبــض “بقســم البحــث الجنائــي مــن إلقــاء القبــض عليــه.

وبالاستــدلال معــه تبيــن بأنــه يُدعــى:- صــ.ســ.مــ مــن مواليــد 2002م ليبــي الجنسيــة،أعتــرف بقيامــه “بعمليــة سرقــة” المنــزل المذكــورة أعــلاه…

ومــن خــلال الاستــدلال اتضــح بــأن المنــزل المســروق لأحــد اقربائــه،أعتــرف بمــا نســب اليــه وتــم وضعــه بالحجــز لإستكمــال الإجــراءات القانونيــة الأزمــة تمهيــداً لاحالتــة الــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف…