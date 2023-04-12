العرفي: القانون أنهى الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة

اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن شروط الترشح لرئاسة الدولة التي ينص عليها القانون رقم (1) 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة المنشورة في الجريدة الرسمية، أنهت الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية بعدم السماح بترشحهم لرئاسة الدولة.

وأضاف العرفي في تصريحات، أن مسألة ترشح العسكريين ما زالت عالقة وسيتم البت فيها من قبل لجنة 6+6، إلى جانب اقتراح آلية استقالتهم قبل أشهر، هم ومتقلدي المناصب الحساسة الراغبون في خوض غمار أي انتخابات مقبلة.

وبين أنه سيكون هناك ملاحق للقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المنشورة في الجريدة الرسمية، خصوصاً في فقرة 11 من شرط الترشح بقانون رقم (1) 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

وقال “من السهل جداً تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في حال إنجاز القوانين الانتخابية وقبول جميع الأطراف بها”.