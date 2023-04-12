وزير المالية بحكومة الوحدة يؤكد إنجاز الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية

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أكد وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، أن الوزارة أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكافة التابعين لوزارة الدفاع بالحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأربعاء رئيس حكومة الوحدة -وزير الدفاع- عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الأركان العامة، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية.

وخصص الاجتماع لمتابعة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية، وجدول المرتبات الموحد.

وقال مكتب رئيس الحكومة، إن وزير المالية طمأن وزير الدفاع بأن الوزارة أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكافة التابعين لوزارة الدفاع.

وأضاف، أن الدبيبة شدد على ضرورة الاهتمام بالمؤسسة العسكرية وبنائها في كافة الجوانب لتستطيع القيام بدورها المناط بها.

وأوضح المكتب، أنّه تمّت مناقشة أوضاع العسكريين المتقاعدين والعمل على تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.