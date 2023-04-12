شاهد.. زكاة الفطر تفجر خلافًا بين الاوقاف ودار الإفتاء في ليبيا

برز خلاف بين هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة الوطنية، ودار الافتاء الليبية حول مقدار زكاة الفطر لعامِ 1444 هجري 2023 ميلادي .

وقامت هيئة الأوقاف في طرابلس بالافتاء بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بالمطلق و إخراجها حصرًا على شكل طعام بينما أعلنت “دار الإفتاء ” بجواز إخراجها لجانب الطعام نقدًا عندما تكون هناك مصلحة للفقير و تحدد قيمتها هذه السنة عند 7.5 دينار .

بيان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبية حول زكاة الفطر :

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فهذه ردود علمية على أدلة من يذهبون إلى جواز إخراج زكاة الفطر قيمة،ومن تلكم الأدلة ما يلي:

6_يستدل المجيزون لدفع زكاة الفطر نقدا بما ينسب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه يقول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا، فهل هذا صحيح؟ وإن صحَّ عنه ذلك فهل هو دليل على الجواز؟

أولا: لم يرِدْ في الأثر – بإقرار القائلين بالنقد أنفسهم – أن معاوية رضي الله عنه قال بالمال، وإنما قال بجواز إخراجِ نصف صاع من قمح الشام عوضًا عن صاعٍ من التمر، إذاً هو طعامٌ بطعام، وليس نقدا، وعليه فلا يصح أن يُقال: قال معاويةُ بالنقد، قال عياض بن سعد لأبي سعيد: “أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا) رواه الحاكم (1495).

ثانيا: لو صح ذلك عنه، أي: التصريحُ بإجزاء النقد، فهل قولُ الصحابيِّ حجة؟

قول الصحابيِّ الذي لا يُخالِفُ نصا، وسَلِمَ من معارضة غيرِه من الصحابة – مختَلَفٌ في حُجِّيتِه واعتباره دليلا، فكيف وقد خالفَ هذا الأثرُ أحاديثَ صحيحة، كما أنَّه خُولِفَ من قِبَلِ الصحابة؟! فعَنْ عِيَاضِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: “ذَكَرْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ لَا أُخْرِجُ إلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا، وَلَا أَعْمَلُ بِهَا) رواه الحاكم (1495).

ثالثا: أنه يصح حملُ ما قام به معاويةُ رضي الله عنه – من إخراج نصف الصاع من القمح بدلا من صاع التمر – على الأخذ بالنص، وذلك أنه جاءت آثارٌ في أنَّ مقدار الزكاة من كل صنف صاع، إلا القمح، فإنه يُجزئُ فيه الصاع، وبذلك ينتفي الاستدلال به على القيمة أصلا، قالت أسماءُ بنتُ أبي بكر رضي الله عنها: (كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مُدين من قمح بالمُدِّ الذي تقتاتون به) رواه أحمد (26396)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2 / 43).

بيان دار الإفتاء الليبية حول زكاة الفطر :

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ، سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ، وبعدُ؛

فإنّ زكاةَ الفطرِ واجبةٌ، فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلّ مسلمٍ قادرٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، ويجبُ على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه، وذلك مِن غالبِ قوتِ البلدِ، في شهرِ رمضانَ؛ طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير، وهي صاعٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومقدارُه مِن القمحِ (¼ 2) كيلوجرام، ومِن الأرُزّ (2) كيلوجرام عن الشخصِ الواحدِ.

وقد جوّز بعضُ أهلِ العلم إخراجَ زكاةِ الفطر نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، وهم مِمّن يُقتدى به مِن أئمّة الهدَى مِن أعلامِ الأمّة، منهم عمرُ بنُ عبد العزيز وأبو حنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وهو قول متأخري المالكية، وقيمتها نقدًا لهذا العام سبعة دينارات ونصف (½ 7 د.ل).

ويجبُ إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ، وأفضل وقتٍ لإخراجِها هو بعدَ الفجر مِن يومِ العيدِ، قبلَ صلاةِ العيدِ، ويجوزُ إخراجُها قبل العيدِ بيومين أو ثلاثة.

تقبلَ الله الصيامَ والقيام، وأعادَ علينا وعلى الأمةِ الإسلامية العيدَ باليُمنِ والخير، وَأَمَّنَ بلادَنا وبلادَ المسلمينَ مِن كلِّ خوفٍ، وجَمَعَ الكلمةَ على الهدَى والتّقَى.