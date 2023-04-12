أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتا، على استكمال التصاميم الفنية للنماذج المعدة والمواقع المعتمدة لمشروع 500 مدرسة جديدة ومراجعتها.

وأكد تاكيتا، خلال اجتماع موسع برئاسة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع مصلحة المرافق التعليمية ومركز المناهج التعليمية ومصلحة التفتيش التربوي والمركز الوطني للامتحانات، جاهزية 373 موقعًا، وأن العمل جارٍ على مراجعة 127 موقعًا بالتنسيق مع البلديات.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة الصيانة الشاملة لصيف عام 2023 وتوفير التجهيزات المدرسية والكتاب المدرسي، إلى جانب المتابعة الدورية لمشروع 500 مدرسة جديدة.