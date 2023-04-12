بتهمة التبـشيـر.. الخارجية الأمريكية تعلق على احتجاز مواطن أمريكي في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل إحدى الاجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ “سي إن إن” إنه “عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة”، مشددا على أن “وزارة الخارجية الأمريكية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليس لديها أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج”.

ولم تذكر “سي إن إن” هوية المواطن الأمريكي المحتجز ولا الجهة المسلحة التي احتجزته، إلا أن بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي أكد القبض على أمريكي بتهمة ممارسة أنشطة “التبشــ ـير المسيــ ـحي”.

وأضاف البيان: “تمكنا من القبض على أحد الأجانب (أميركي الجنسية) الذين كانو سبباً في اغواء ابنائنا للخروج من الاسـلام واعتناق المسيـ ـحية”.

وتابع: “استغل الأجنبي تواجده في مدرسة أجنبية لتعليم اللغة الانكليزية، ليقوم بالدعوة والتبشـ ـير للمسيـ ـحية”.

وتأتي ليبيا في المستوى الرابع، وفقا لتعليمات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.

المصدر: CNN + بيان لجهاز الأمن الداخلي