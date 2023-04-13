تنويه جديد من المركز الليبي للاستشعار والعلوم بشأن تحري هلال العيد في ليبيا 1444هـ

أعتذر مكتب علوم الفلك والمراصد بالمركز عن الخطأ المطبعي الغير مقصود في بيان شهر شوال حيث ورد في البيان جملة (ويمكن رؤيته بالعين المجردة) فسقطت مطبعياً (لا) النفي من أمام (ويمكن).

وأشار المركز الليبي للاستشعار والعلوم الى أن الصحيح (ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة) حيث أن هلال شوال يمكن رؤيته فقط باستعمال التلسكوب رغم وجوده فوق الأفق لأكثر من 30 دقيقة في سماء ليبيا ولكن نتيجة ضعف اضائته وصغر استطالته وغروبه قرب الشمس فمن الصعب رؤيته بالعين المجردة كما موضح بالصورة المرفقة.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الليبي للاستشعار والعلوم أن هلال شهر شوال سيُرى فوق الأفق بالعين المجردة في المدن الليبية لحظة غروب الشمس يوم الخميس الموافق 20 من أبريل الجاري .

وأعتذر المركز الليبي للاستشعار والعلوم للمواطنين عن هذا الخطأ الغير مقصود كما قدم الشكر لكل المهتمين الذين تواصلوا وراسلوا لصفحة المركز لتبيان هذا الخطأ “فجل من لا يخطي”.

وقال المركز في بيان له أن علم الفلك علم مفتوح لكل الهواة والمهتمين وليس حكراً على جهة بذاتها وليس مباراه أو سباق من هو الأسرع أو الأفضل ، فالمركز هو الجهة العلمية الاعتبارية التي تمثل الدولة

وحول موعد عيد الفطر، أفاد المركز بأن الإعلان الفعلي والرسمي لبداية الأشهر القمرية في الدولة الليبية هو من اختصاص دار الإفتاء الليببة مشيرًا الى أنه كمركز يعمل فقط على دعم المؤسسات بالرأي والتقرير العلمي.