خلافات حادة بين المخرج أسامة رزق والمنتج وليد اللافي.. لهذا السبب!

بعد أيام من عرض مسلسل تخاريف على قناة “سلام” المملوكة لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ظهرت خلافات بين المخرج أسامة رزق والمنتج وليد اللافي الذي كان لديه اتفاق مع المخرج رزق على العمل معه فقط خلال السنوات الماضية.

ولكن بعد سيطرة مسلسل “شط الحرية” على سوق الإعلانات في القنوات التي تعرضه، وانخفاض نسب المشاهدة في قناة سلام، قام اللافي بعرض مبلغ مالي كبير على المخرج مؤيد زابطية المعروف بعدائه لوليد اللافي، والذي يصنف كمخرج عالمي، وشارك في مهرجانات دولية لم يشارك بها المخرج المحلي أسامة رزق.

اللافي بحسب مصادر داخل قناة “سلام” رفض موقف أسامة رزق بعدم التعاقد مع مؤيد زابطية، وبث مسلسل “تخاريف”، الأمر الذي دفع المخرج أسامة رزق لإعلان تخليه عن العمل مع وليد اللافي، بحجة ما قال إنه بداية العمل في تجربة إخراج عربية.

يأتي هذا الخلاف بعد محافظة مسلسل “شط الحرية” الذي يبث على تلفزيون “المسار” على شعبيته الجارفة رغم تكلفته البسيطة مقارنة بميزانية مسلسل “السرايا” الذي قام وليد اللافي بتمويله من ميزانية قناة “الوطنية” التابعة لحكومة الدبيبة.