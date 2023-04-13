ضبط سيارتين مطلوبتين أمنيا في طرابلس إحداهما يقودها سوري صدم شخص ولاذ بالفرار

أخبار ليبيا 24

ضبطت شرطة المرور في طرابلس سيارتين مطلوبتين أمنيًا إحداهما يقودها شخص سوري اصطدم شخص يسير على الأقدام مسببًا له إصابات بليغة ولاذ بالفرار.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن دورية مرور تمكنت، الأربعاء، من ضبط مركبة آلية نوع “تويوتا هايلوكس”، وبالاستفسار عنها من منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد، تبيّن أنها مطلوبة لمركز شرطة أبوسليم، حيث اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضافت المديرية، أن قسم مباحث المرور تمكن من ضبط مركبة آلية نوع “مرسيدس”، يقودها شخص سوري الجنسية، إثر قيامه باصطدام شخص على الأقدام، ولاذ بالفرار.

وأوضحت، أن عملية الاصطدام تسبب في إصابات بليغة، حيث اتخذت بشأن السائق الإجراءات القانونية، وتمّت إحالته لقسم مرور سوق الجمعة من حيث الاختصاص.