بعد وقفها بسبب مخلفات التوزيع.. إعادة تشغيل 3 محطات وقود بالزاوية

أكدت الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية التابعة للمنطقة الغربية إعادة تشغيل 3 محطات وقود بعد قرار إيقاف تزويد صرف الوقود، وهي، محطات “ترفاس رقم ( 310 )، وبحرون طريق بن يوسف رقم ( 854 )، وشيوة رقم ( 264)”.

وذكرت الغرفة الأمنية، في بيان لها، أنه بعد استدعاء ملاك المحطات المذكورة والمسؤولين عن الشركات النفطية التابعة لها المحطات والتحقيق معهم في الواقعة وتدوين أقوالهم فقد تمت تسوية أوضاعهم وتم التوقيع على تعاهد من طرفهم ألزمهم بتقديم الخدمات للمواطن وتوزيع الطلبيات المخصصة لمحطاتهم”.

وأضافت، أنه صدر خطابا للجهات المعنية بذات الشأن بالإفراج عن المحطات التي تم ذكرها سلفا بعد إن تمت تسوية أوضاعهم مع الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية بالنسق الإداري والقانوني المتبع.

وتابعت، “نعلم المواطنين بأننا لن نتوقف العمل على محاربة ظاهر البيع على الطريق الساحلي وغيره من أماكن البيع، ونحذر البائعين في السوق الموازي بأن أعضاء الغرفة والأجهزة والوحدات سيتعاملون معهم في كل الاوقات بحزم”.