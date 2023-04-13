الدبيبة يدعو للاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم

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دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الأبعاء، إلى ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، مطالبًا بتوفير كافة الاحتياجات في وقت مبكر وبطرق شفافة، وأن تتم كافة الإجراءات عبر منصة المشتريات الحكومية.

جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية لمصلحة المرافق التعليمية في طرابلس، في حضور وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ومدير مصلحة المرافق التعليمية، علي القويرح، ووكيل وزارة التعليم، مسعودة الأسود، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والمصلحة.

وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة، إن الدبيبة أكد، خلال الاجتماع، على أن تفقده اليوم لوزارة التربية والتعليم، يهدف إلى ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، وتوفير كافة الاحتياجات في وقت مبكر وبطرق شفافة، وأن تتم كافة الإجراءات عبر منصة المشتريات الحكومية.

وأضاف، أن الدبيبة شدد على ضرورة العمل بشكل جاد لتوفير الكتاب المدرسي، وتوزيعه قبل بداية العام الدراسي، بوقت كافٍ، وعدم التأخر كما حدث العام الماضي.

وجرى، خلال الاجتماع، متابعة مشروع المدارس الجديدة والإجراءات التنفيذية الفنية المتبعة لانطلاق المشروع في كافة المدن الليبية.