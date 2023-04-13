قبيلة أولاد سليمان: نستنكر اتهامنا بجـرائم القـتل والنـهب في تقرير البعثة الأممية

عبر المجلس الأعلى لقبيلة أولاد سليمان عن استنكاره الشديد مما ورد في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا الصادر في فبراير 2019، من اتهام أفراد من القبيلة وقبيلة أزوية بارتكاب جرائم قتل ونهب للممتلكات في مدينة مرزق.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، رفضه لكل الادعاءات، وبأنها لا أساس لها من الصحة، قائلا إن ما ورد في التقرير غير واقعي وتشويه لهذه القبائل.

واستغرب المجلس، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان صمتها وتجاهلها لما حصل في مدينة مرزق من قتل وتهجير وحرق للبيوت والممتلكات وخطف لعرب مرزق كل هذه الجرائم، بنص البيان، معبرا عن أمله في إعادة النظر فيما ورد في التقرير المشار إليه.