الجهاني: “6+6” خيار أفضل من تشكيل لجنة حوار تسيرها البعثة الأممية

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن جميع الأطراف السياسية تنتهج نفس الخطاب والمناورة بشأن إنهاء المراحل الانتقالية والانتخابات التي ستزيل كافة الأجسام والحكومات، وبهذا النهج من الصعب إجراء الانتخابات.

وأضاف الجهاني في تصريح صحفي، أن “كل هذه الأطراف موجودة والتساؤلات جميعها تقتصر على كيفية الإتيان بأطراف جديدة تحل محل الأجسام والحكومات الحالية”.

وتابع: “من المستحيل أن تترك كل هذه الأطراف من بينها مجلس النواب والدولة الاستشاري مراكزها في ظل تحالفها مع قوى عسكرية من الشرق والغرب، ولا توجد أي ضمانات لقبول الأطراف السياسية نتائج أي عملية انتخابية مقبلة، لعدم وجود ثقة فيما بينها وفي الشخصيات التي ستقدم نفسها ومدى رضى كل طرف عليها”.

وذكر أن لجنة 6+6 رغم التحفظات عليها، لكنها تعمل على إنجاز القوانين الانتخابية، وهي خيار أفضل من تشكيل لجنة حوار تسيرها البعثة الأممية، لافتا إلى أن مساعي المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لحل الأزمة تقتصر على جمع بعض الأطراف السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لتشكيل لجنة حوار جديدة على غرار حوار جنيف.

ورأى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لا جدية لهم لحل الأزمة الليبية، ودورهم ساهم في إطالة أمد الصراع.