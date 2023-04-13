المبروك: أنجزنا تسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية وجدول المرتبات الموحد

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الأركان العامة، بحضور رئيس الأركان بحكومته محمد الحداد، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الاجتماع خصص لمتابعة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية، وجدول المرتبات الموحد.

وبحسب البيان، طمأن المبروك وزير الدفاع بأن الوزارة أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكافة التابعين لوزارة الدفاع.

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمؤسسة العسكرية وبنائها في كافة الجوانب لتستطيع القيام بدورها المناط بها.

ووفق البيان، ناقش الاجتماع أوضاع العسكريين المتقاعدين والعمل على تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، كرّم رئيس الأركان العامة، رئيس الوزراء ووزير المالية تقديراً لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، بحسب البيان.