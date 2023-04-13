مندوب الدبيبة في الأمم المتحدة يطالب بنزع السلاح النووي من العالم

شاركت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في أعمال دورة هيئة نزع السلاح لسنة 2023 و التي بدأت أعمالها بتاريخ 3/4/2023 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتقدم الوفد الليبي في الجلسة الافتتاحية بكلمة القاها عضو الوفد، عصام بن زينون، تناول فيها موقف ليبيا حيال اهم النقاط المطروحة على جدول أعمال الهيئة.

وتمثلت النقاط في دعم الجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وأن نزع السلاح النووي يجب أن يظل هدفا متكاملا غير قابل للتجزئة ويتطلب التزام جميع الدول بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار من خلال تعهد الدول النووية بتنفيذ التزاماتها.

وأكدت دعم ليبيا انشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

في نفس الاطار تدعو ليبيا بقية دول العالم على العمل بأن يكون الفضاء الخارجي أرثا مشتركا للإنسانية وأن كافة الأنشطة المشروعة يجب تناولها داخل الأمم المتحدة كما يجب الالتزام بأبقاء الفضاء الخارجي مجالا خاليا من النزعات او الحروب او التسلح لحين التوصل لصك قانوني عالمي وملزم يكفل منع حدوث سباق نحو التسلح في الفضاء الخارجي .