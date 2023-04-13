الشركسي: يجب تفعيل حملات التفتيش ومعاقبة من يحتفظ بالسلاح دون ترخيص

الوطن|رصد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن المواطنون بالمدن الكبرى في ليبيا هم الأكثر حملًا للسلاح كون هذه المدن تجمع شرائح وأنماط بشرية عديدة.

وأضاف الشركسي في تصريحات صحفية: “في هذه المدن ترتفع نسبة الجرائم وبالتالي يلجأ كثير من سكانها لحمل السلاح بدافع الخوف من السرقات أو القتل العمد“.

وأشار عضو ملتقى الحوار السياسي إلى أن الحل الحقيقي لمعضلة السلاح المخزن في المنازل أو بحوزة بعض الشخصيات يبدأ من إحصائه أولًا، مؤكدًا أنه يجب الدعوة لترخيص الأسلحة في ليبيا وتفعيل حملات التفتيش ومعاقبة من يحتفظ بالسلاح دون ترخيص.

وختم الشركسي قائلًا: “من هذه الخطوة تبدأ خطط التدرج في احتكار الدولة للسلاح حين يتحقق الاستقرار السياسي“.