الأوضاع المالية لمنتسبي الجيش على طاولة الدبيبة والحداد

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية، وجدول المرتبات الموحد، وفق ما أفادت به الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم برئاسة الأركان العامة، بحضور رئيس الأركان محمد الحداد، ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء خالد المبروك وعادل جمعة، وإدرايين برئاسة الأركان.

وخلال الاجتماع، حث الدبيبة على الاهتمام بالمؤسسة العسكرية وبنائها في كافة الجوانب لتستطيع القيام بدورها المناط بها، وفق قوله.

من جهته، قال وزير المالية “خالد المبروك” إن الوزارة أنجزت كافة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ جدول المرتبات الموحد لكافة التابعين لوزارة الدفاع، طبق قوله.

وناقش الاجتماع أوضاع العسكريين المتقاعدين والعمل على تسوية أوضاعهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، كرم رئيس الأركان العامة، رئيس الوزراء ووزير المالية “تقديرا لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية”، وفق ما نقله إعلام الحكومة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

