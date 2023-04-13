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تدريبات للبحرية التركية قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أجرت إحدى السفن البحرية العسكرية التركية تدريبات على التزود بالوقود والهبوط قبالة السواحل الليبية.

وقالت، وزارة الدفاع التركية، عبر تويتر، إن أفراد إحدى الفرقاطات البحرية أجروا تدريبات على التزود بالوقود والهبوط والإقلاع بالطائرات المروحية قبالة الساحل الليبي.

ونشرت الوزارة الأربعاء صور للعمليات التدريب دون أي تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه التدريبات في ظل المطالبات المتكررة بانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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