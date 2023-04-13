تدريبات للبحرية التركية قبالة سواحل ليبيا

العنوان

أجرت إحدى السفن البحرية العسكرية التركية تدريبات على التزود بالوقود والهبوط قبالة السواحل الليبية.

وقالت، وزارة الدفاع التركية، عبر تويتر، إن أفراد إحدى الفرقاطات البحرية أجروا تدريبات على التزود بالوقود والهبوط والإقلاع بالطائرات المروحية قبالة الساحل الليبي.

ونشرت الوزارة الأربعاء صور للعمليات التدريب دون أي تفاصيل أخرى.

TCG GÖKSU fırkateynimizin personeli, Libya açıklarında ‘’Helikoptere Havada Yakıt İkmali ve İniş/Kalkış Eğitimleri” icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ewdizaiQL8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2023

وتأتي هذه التدريبات في ظل المطالبات المتكررة بانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.