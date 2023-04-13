اعترافات أمريكي في طرابلس يحث الليبيين على ترك الإسلام (فيديو)

اعترافات أمريكي في طرابلس يحث الليبيين على ترك الإسلام

الوطن| رصد

نشر جهاز الأمن الداخلي اعترافات رجل أمريكي الجنسية وهو مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الانجليزية بطرابلس، وأحد الذين يحثون الشباب الليبيين على الارتداد عن الإسلام.

وقال جهاز الأمن الداخلي إنه تبين له أن الأمريكي وزوجته يعملان كفريق تابع لمنظمة جمعيات الله “ASSEMBLIES OF GOD” لنشر المسيحية عبر استقطابهم للشباب الليبيين بإغوائهم ببعض المزايا والوعود الواهية للوصول إلى هدفهم.

وقال الوافد الأمريكي في فيديو بثه الجهاز، إنه مهتم بنشر الديانة المسيحية بين الليبيين، ويشجع الناس على اعتناقها، كما أنه عمل على إحضار عدة نسخ من الإنجيل ليقرأه الناس في ليبيا.

وأضاف أنهم فتحوا أبواب مركز “جيت وي” في زاوية الدهماني لصلاة الليبيين المسيحيين، كما تم استغلال منزله والمركز ليلتقي بها الجميع.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

شاهد الفيديو: