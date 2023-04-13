الحاجي: «5+5» مجرد مليشيات وعملاء للأمم المتحدة

هاجم جمال الحاجي محلل قنوات الإخوان، لجنة (5+5) وقال إنهم مجرد مليشيات بدور عسكري ولا علاقة لهم بالقرارات السيادية لليبيا وشعبها، ولم يختارهم الشعب بل عملاء الأمم المتحدة هم وحدهم من يختار من يتحدث بالمقاس باسم الشعب الليبي من “جرة القلم” بمؤامرة الصخيرات القذرة وحتى تاريخه، وفق قوله.

أضاف في فيسبوك: “أما موضوع الجيش فقط في “الدولة”.. وليبيا ليست بدولة.. وأخص من تسمونها دولة بعد “جرة القلم” بمؤامرة الصخيرات القذرة وحتى اليوم.. هي دولة الامم المتحدة يديرها المبعوثين والسفراء ولا يرى بغير هذا سوى عبيط أو من يريد أن “يستعبط.”

وتابع قائلاً: “أذكر منكم من غاب عنه ماذا فعلت “ستيفاني وليامز” للتاريخ بجميع متصدري المشهد دون استثناء وعلى رأسهم المنعدم الخائن بحكم المحكمة عقيلة صالح من أعتمدكم، فاحترموا أنفسكم ولا يمثل إلا نفسه من يتحدث مع عصابات مجرم الحرب حفتر دعكم من وهم “رئيس أركان” ووزير دفاع..الخ هذا فقط في “الدولة ” ونحن لسنا كذلك” وفق تعبيره.