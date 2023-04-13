درجات حرارة مرتفعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الخميس 13 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الشمال الغربي ثم تنخفض يوم الغد، بينما تسجل ارتفاع على باقي مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية، إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-32)مْ, وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (22- 28)مْ، وتسجل إرتفاع يوم الغد ثم تتراجع يوم السبت.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 32)مْ, وتسجل إرتفاع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ, وتسجل ارتفاع بدايةً من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38).