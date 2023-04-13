ارتفاع درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي، بينما الارتفاع سيسجل على باقي مناطق البلاد يوم غد الجمعة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي هذا اليوم تتراوح ما بين 25 و32، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد.

وأضاف، أن درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي وأغلب مناطق الجنوب، في معدلاتها الفصلية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على هذه المناطق، مشيرًا إلى أنها ستنخفض يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

والرياح في شمال غرب ليبيا جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما في مناطق الشمال الشرقي، جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي جنوب غرب ليبيا، فالرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في الجنوب الشرقي.