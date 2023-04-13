ضبط كمية كبيرة من الكوابل النحاسية الكهربائية المسروقة في بنغازي

ليبيا – تمكن عناصر فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في مدينة بنغازي من كشف عملية سرقة أسلاك كهرباء من مكونات شبكة الطاقة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أشار لمطاردة مركبة آلية من طراز “تويوتا سكويا” بعد خروجها من منطقة الضبعي، للاشتباه فيها بعد اكتشاف كونها محملة بأسلاك كهربائية لتصطدم بالسور الخارجي لمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وتابع البيان: إن عناصر الفرع استطاعوا ضبط كمية كبيرة من الكوابل النحاسية بداخل المركبة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.