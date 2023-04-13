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الداهش: مسلسل السرايا احترم وعي المشاهد الليبي ولم يتورط في الاستسهال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى رئيس الهيئة العامة للصحافة، عبد الرازق الداهش، أن مسلسل السرايا -الذي قام بإنتاجه وليد اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال بحكومة الدبيبة- احترم وعي المشاهد الليبي ولم يتورط في الاستسهال، بحسب تعبيره.

وقال الداهش، في منشور عبر «فيسبوك»: “أفضل ما في مسلسل السرايا أنه احترم وعي المشاهد، ولم يتورط في الاستسهال، عمل احترافي بعيدا عن الشعباوية، وتملق الغرائز”، وفقا لقوله.

وأضاف “تنشيط الذاكرة الجمعية، هي الوظيفة الأساسية للدراما التاريخية، ليس أكثر، وليس أقل، عمل فني قدم إضافة مهمة للدراما، ولا يمكن أن نحكم عليه في مناخات الضغينة، والمزايدات السياسية”، على حد وصفه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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