السني ونظيره الروسي بالأمم المتحدة يبحثان الدور الروسي لدعم استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مع نظيره الروسي السفير فاسيلي نبينزيا، وذلك في إطار رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.

وقال السني، إنهما تناولنا تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، كما تناولنا دور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة وإنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة بليبيا يوم 18 أبريل 2023، وفق ما أشار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وتترأس روسيا الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.