كاليفورنيا 18: عقار قادم من ليبيا يتم استخدامه من قبل مدمني المخدرات بالجزائر

ليبيا- تحدث تقرير إخباري نشره موقع أخبار “كاليفورنيا 18” الأميركي عن ممرات المواد المخدرة الواصلة في النهاية إلى الشباب في الجزائر ودول أخرى.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالسياق الليبي صحيفة المرصد، بين أن عقاقير مثل “بريجابالين” الموصوفة لعلاج أمراض آلام الأعصاب والاختلاجات العصبية وإزالة القلق تم تحويلها لأغراض التعاطي المخدرة، ما حتم التدخل الحكومي الجزائري لقوننة وضعها.

وبحسب التقرير، لا يتم صناعة هذا العقار في الجزائر؛ إذ يتم إدخاله إليها عبر ليبيا بعد أن يتم استيراده من الهند والنيجر.

ترجمة المرصد – خاص