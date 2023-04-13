عمار: المنقوش التزمت الصمت تجاه وصف الخارجية الأمريكية جهاز الأمن الداخلي بـ”الميليشيا”

ليبيا – علق آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار على صمت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش تجاه تصريحات الخارجية الأمريكية بوصفها لجهاز الأمن الداخلي بـ”الميليشيا”.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تمتنع عن التعليق على تصريح الخارجية الأمريكية بوصفها لجهاز الأمن الداخلي بالمليشيا بعد القبض على مواطن لها في طرابلس. ليس لنجلاء المنقوش إلا طمر رأسها في الرمال كالنعامة”.