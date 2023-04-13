ليبيا.. القبض على أميركي بتهمة “التبشير” بالمسيحية وإحالته إلى النائب العام

أكد جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، أنه تم إيقاف مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، وهو أميركي الجنسية، بالإضافة إلى إحالته إلى النائب العام.

وقال الجهاز في فيديو بثه عبر صفحته على “فيسبوك”، إن التهم الموجهة له هي التبشير، وأنه عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى “جمعيات الله” لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

وبث الجهاز عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لما وصفه بـ اعترافات الأميركي وسيدة ليبية قالت إنها تعرفت عليه عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وذلك في القضية المعروفة باسم ترويج الردة.

يشار إلى أن الجهاز سبق أن نشر تسجيلا ظهر فيه رجل آخر قال فيه إنه أميركي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عاما.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها اطلعت على التقارير المتعلقة باحتجاز أميركي في العاصمة طرابلس.