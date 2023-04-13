شركة الكهرباء تواصل نقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى العديد من المناطق

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنها تواصل نقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى التقسيمات الإدارات المعنية بالمناطق.

وأفادت الشركة، أنّه تمّ نقل شحنات كهربائية من مخازن الشركة تشمل محولات كهربائية سعة 200 كيلو فولت أمبير وكوابل مختلفة الأحجام وكذلك عوازل إلى مناطق الجبل الأخضر ودرنة وطبرق وطرابلس وغريان، بالإضافة إلى دائرة توزيع المشروع الزراعي .

وأوضحت الشركة، أن نقل باقي الشحنات سيتم حسب احتياجات الفروع والإدارات المعنية وآلية العمل المتبعة بهذا الخصوص حتى تغطي كامل مناطق البلاد .

وقالت، إن ذلك يأتي ذلك في إطار تحسين الجهد ومعالجة المختنقات وتوفير التيار الكهربائي لكافة المناطق دون انقطاع.

وأضافت الشركة، أن العمل يتواصل بوتيرة جيدة لاستكمال سحب الأسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي – سي فرح جهد 400 ك.ف. ولفتت الشركة إلى أن هذ الخط المتوقف منذ فترة طويلة.