قبيل جلسة مجلس الأمن.. السني يبحث مع نظيره الروسي العملية الانتخابية بليبيا

قبيل جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع نظيره الروسي فاسيلي نبينزيا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر التحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه “في إطار رئاسة روسيا لمجلس الأمن هذا الشهر وقبيل الجلسة الخاصة بليبيا يوم 18 أبريل التقيت السفير فاسيلي نبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة”.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، وكذلك دور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة وإنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية.