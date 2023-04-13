الكبير: نجاح الانتخابات مرتبط بالدرجة الأولى بالمسار الأمني العسكري

ليبيا – اعتبر الكاتب الصحفي عبد الله الكبير أن نجاح الانتخابات مرتبط بالدرجة الأولى بالمسار الأمني العسكري، موضحًا أنه في حال نجاح العسكريين في وضع خطة لتأمين الانتخابات وإن قبلها المجتمع الدولي، فستحيل البعثة الأممية ملف تأمين الانتخابات للجنة العسكرية المشتركة.

الكبير قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إن هناك حديثًا أمريكيًا عن تشكيل هيئة موحدة للإشراف على الانتخابات تنتج عن المسار العسكري الذي تقوده اللجنة العسكرية المشتركة.

ورأى أنه في حال نجح المسار العسكري فلن يكون هناك دور حكومي للأشراف على الانتخابات، ولكن سيكون على الحكومة المعترف بها دوليًا والتي تملك القرار المالي والإداري تقديم الدعم المالي واللوجستي لمفوضية الانتخابات.