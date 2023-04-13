اليونيسف تبدأ مشروع دمج تجريبي لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

بدأت منظمة الطفولة (اليونيسف) وقسم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم مشروع دمج تجريبي لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتحسين التعلم في ليبيا.

وأوضحت منظمة اليونيسف في بيان لها أن مشروع الدمج التجريبي يركز على 40 مدرسة متكاملة في شرق وغرب وجنوب ليبيا، حيث تهدف إلى تحسين هذه المدارس لتشمل جميع الفئات، وتطوير جودة الوصول إلى التعليم ودعم تنفيذ المشروع الوطني “لا فرق” للإدماج التعليمي.

وتم إطلاق البرنامج في يوليو 2022 ويتكون من ثلاث مراحل: تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح واستهدفت إعادة تأهيل وتحسين الوصول إلى 12 مدرسة تخدم 10,150 طفلاً حيث تتم أعمال إعادة التأهيل في معظم المدارس، وتم تسليم المدارس المستهدفة إلى وزارة التربية والتعليم في مارس 2023.

وتركز المرحلة الثانية على توفير المواد التعليمية التي تدعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة (غرف مونتيسوري) حيث تمت تغطية 40 مدرسة في جميع أنحاء ليبيا لإنشاء وتجهيز غرف مونتيسوري في المدارس العادية. كما أطلقت اليونيسف ووزارة التربية والتعليم تركيب أول غرفة منتسوري في بلدية مركز طرابلس في مدرسة محمد محمود بن عثمان. وفي الشرق الليبي، سلمت اليونيسف مشروع إعادة التأهيل المدرسي الأول للتعليم الشامل وغرفة مونتيسوري إلى إدارة المدرسة في مدرسة عقبة بن نافع في بنغازي.

وتستمر المرحلة الثالثة من المشروع في دعم وزارة التربية والتعليم وإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التركيز على بناء القدرات الحساسة للإدماج للموظفين التربويين في المدارس المستهدفة، والمخطط أن تبدأ في مايو 2023