باشاآغا يطلع على أعمال بناء مدرسة بويرات الحسون

ليبيا – إطلع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا، أمس الأربعاء على أعمال إنشاء مدرسة بويرات الحسون للتعليم الاساسي والتي تقوم الحكومة بتنفيذ اعمال البناء بها ضمن مشاريع مبادرة تنمية وطن.

حيث تعاني منطقة بويرات الحسون من نقص في الخدمات و المرافق الحكومية رغم تعاقب الحكومات، وقد أولت الحكومة الليبية اهتمامها بالمنطقة بداية ببناء مدرسة بويرات الحسون للتعليم الاساسي بواقع 10 فصول ومكاتب إدارية وفناء وساحة ومرافق تخص المدرسة، حيث إن هذه المدرسة حاليًا موجودة في بناء تركيب دون وجود أي مرافق، حتى دورات المياه.

كما أصدر باشاآغا تعليماته للقائمين على التنفيذ والإشراف بضرورة إنجاز الاعمال وفق المواصفات المتعاقد عليها والمدة الزمنية المحددة، ليبدأ تشغيل المدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل.