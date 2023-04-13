وزارة المالية الليبية تبدأ توزيع حوافظ مرتبات أبريل

بدأت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، في توزيع حوافظ مرتبات شهر أبريل لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الوزارة تسلم معظم مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية الحوالات المالية لمرتبات أبريل.

وأضافت وزارة المالية أن فريقها الإعلامي تلقى تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور من مديري مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس، والزنتان، وبنت بية، والزويتينة، وامساعد، والحوامد، والعجيلات، وسلوق، والبيضاء، والأبيار، ودرنة، وطبرق، ونالوت، وزليتن، والأبيار.

ومطلع شهر مارس الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب.