بعمر الـ15 سنة.. اعترافات فتاة ليبية ارتدت عن الإسلام (فيديو)

نشر جهاز الأمن الداخلي اعترافات فتاة ليبية الجنسية استُقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة عشر وارتدت عن الإسلام.

وقالت الفتاة في فيديو بثه الجهاز إن شخصا تمكن من استغلال صغر سنها وإقناعها بالارتداد عن الإسلام، بعد أن اصطحبها إلى منزله وقرأت معه الإنجيل وأعطاها كتبا عن الديانة المسـ ـيحية وعرّفها على بعض المسيــحيين وقال لها إنهم سيساعدوها ماليا.

وأضافت أنها ظلت على تواصل مع هذه الجماعة للحصول دعم مالي، والتقت بهم في زاوية الدهماني وأبو ستة ولقاءات أخرى في منازل.

وأشارت إلى أن أعداد المجتمعين ازدادت لذلك تم نقل اللقاءات إلى مركز في زاوية الدهماني ليتسع لجميع الحضور الذين كانوا يقرأون الإنجيل ويصلون بالطريقة المسـ ـيحية كل يوم جمعة.

وأكدت أنهم تعرفوا على عدد من الأجانب كانوا يعلّمون المجتمعين الديانة المسيـ ـحية، حتى تم اكتشاف أمرهم من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفتاة وإحالتها لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

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