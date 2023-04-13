وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة متابعة انسياب السلع ورصد أسعارها

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج على ضرورة تعزيز متابعة انسياب السلع والخدمات ورصد أسعارها بالأسواق التجارية والعمل وفق الآلية المعتمدة بالتعاون مع الأجهزة الضبطية والرقابية لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد مع وكلاء الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ومديرو إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك والإدارة القانونية والشؤون الإدارية والمالية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة استعراض تقارير فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية حول أسعار السلع الغذائية واللحوم وتوافرها بالسوق المحلي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير عمليات التوريد والتصدير عبر الموانئ والمنافذ البرية وسُبل تعزيز التعاون مع المصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي.