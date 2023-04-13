السلامي: باتيلي يسابق الزمن من أجل الوصول إلى حلحة للأزمة الليبية

ليبيا – قال مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يسابق الزمن من أجل الوصول إلى حلحلة للأزمة الليبية، من خلال الضغط على الأجسام المؤثرة في ليبيا، سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو حكومة عبد الحميد.

السلامي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أشار إلى أن هناك توافقًا دوليًا واضحًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن هذا التوافق سياسهم بشكل كبير في حلحلة الأزمة وصولًا إلى إجراء الانتخابات.