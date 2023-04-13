بعد اعتراف الامريكي “ويلسون”..عضو المجلس البلدي سوق الجمعة “يتنصر” ويعمل ويدعو للتبشير في طرابلس

الوطن / متابعات

بعدما كشف جهاز الامن الداخلي عن اعتقال الامريكي المدعو” جيف ويلسون ” الذي ذكر في اعترافات الخلية التي قبض عليها سابقاً انه صاحب شركة ومدرس لغة انجليزية في مدرسة “GATEWAY” في طريق الشط بطرابلس، والتي تم استخدامها كمقر للخلية التي تعمل على استقطاب الشباب لتبشيرهم بالمسيحية وتشجيعهم على الردة عن الإسلام.

وبعدما اعترف الامريكي خلال التحقيق معه عن تنصر احد الجرحى المكلف بمتابعة لجنة الجرحة بدولتب ايطاليا والمانيا نشر العديد من رواد المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي صور لعضو المجلس البلدي سوق الجمعة والناطق باسم مجلس الحكماء والاعيان بالمنطقة “عبد المهيمن ابولسين” تجمعه رفقة الوافد الأمريكي والباكستاني المقبوض عليهم من قبل الامن الداخلي ضمن الشبكة التي تدعو للتنصير وتغوي الشباب للخروج من الدين الإسلامي واعتناق المسيحية.

يذكر أن “عبدالمهيمن بولسين” تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة” برئاسة لجنة متابعة اوضاع الجرحى في ايطاليا والمانيا.