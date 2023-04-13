1,1 مليون طالب ينهون الامتحانات النصفية لِسنوات النقل والفترة الثانية للشهادات العامة

اختتمت، الخميس، الاِمتحانات النصفية للفصل الدِّراسي الثاني لِسنوات النَّقل وامتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي في كامِل التُّراب الليبي.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الدبيية أن أَكْثر من مليون ومائة وعشرة آلاف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري، منهم (817,851) طالب أجروا الاِمتحانات النِّصفية لسنوات النَّقل، و(292,002) طالب وطالبة تقدَّموا لاِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي.

هذا وسَتُعلَّق الدِّراسة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المُبارك وتستأنف بعد إجازة عيد الفطر.