بعثة ليبيا في الأمم المتحدة: نزع السلاح النووي يجب أن يظل هدفا غير قابل للتجزئة

أكدت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة خلال مشاركتها في أعمال دورة هيئة نزع السلاح لسنة 2023 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن نزع السلاح النووي يجب أن يظل هدفا متكاملا غير قابل للتجزئة.

وبينت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عبر مكتبها الإعلامي أن عضو الوفد الليبي المشارك في الدورة عصام بن زينون تحدث في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن موقف ليبيا حيال أهم النقاط المطروحة على جدول أعمال الهيئة والمتمثلة في دعم الجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وأشار إلى أن نزع السلاح النووي يجب أن يظل هدفا متكاملا غير قابل للتجزئة ويتطلب التزام جميع الدول بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار من خلال تعهد الدول النووية بتنفيذ التزاماتها مؤكدا دعم ليبيا انشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

كما دعت ليبيا بقية دول العالم إلى العمل على أن يكون الفضاء الخارجي أرثا مشتركا للإنسانية وأن كافة الأنشطة المشروعة يجب تناولها داخل الأمم المتحدة وشددت على وجوب الالتزام بأبقاء الفضاء الخارجي مجالا خاليا من النزعات أو الحروب أو التسلح لحين التوصل لصك قانوني عالمي وملزم يكفل منع حدوث سباق نحو التسلح في الفضاء الخارجي.