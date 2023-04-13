الحويج يشدد على تعزيز الرقابة بالسوق المحلي

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعًا ضمّ مديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك والمكتب القانوني والشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة في إطار متابعة أوضاع السوق المحلي وانسياب السلع والخدمات. واستعرض الحاضرين وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تقارير فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية حول أسعار السلع الغذائية واللحوم وتوافرها بالسوق المحلي. كما نوقش خلال الاجتماع سير عمليات التوريد والتصدير عبر الموانئ والمنافذ البرية وسُبل تعزيز التعاون مع المصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي. وشدد الحويج على تعزيز متابعة انسياب السلع والخدمات ورصد اسعارها بالأسواق التجارية والعمل وفق الالية المعتمدة بالتعاون مع الأجهزة الضبطية والرقابية لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي.

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