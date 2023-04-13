الدبيبة: لا بد من توفير الكتاب المدرسي بشكل مبكر وعدم التأخر في ذلك

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع القائمين على مصلحة المرافق التعليمية وعدة جهات أخرى تربوية وإدارية ساندة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تكريس الاجتماع لمتابعة الاستعدادات للامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية وخطة الصيانة الشاملة لصيف العام 2023 وتوفير التجهيزات المدرسية والكتاب المدرسي والمتابعة الدورية لمشروع الـ500 مدرسة جديدة.

ونقل البيان عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تأكيده وجوب الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم وتوفير كافة الاحتياجات في وقت مبكر بطرق شفافة وإجراءات عبر منصة المشتريات الحكومية، مشددًا على توفير الكتاب المدرسي وتوزيعه مبكرا وعدم التأخر في ذلك.

وبحسب البيان، وصف الدبيبة نجاح الامتحانات النهائية والاستعداد للعام الدراسي القادم بالمسؤولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع.