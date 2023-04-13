شكري ونظيره التركي يؤكدان العمل مع المؤسسات الليبية وتحقيق مسؤولياتها لإجراء انتخابات نزيهة 

الوطن| رصد

وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إلى تركيا والتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال شكري خلال مؤتمر عقده مع نظيره التركي إن لدينا رغبة مشتركة بالعمل مع المؤسسات الليبية وتحقيق مسؤولياتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وصولا لحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

وأضاف أن علاقتنا وتعاوننا في الملف الليبي مع مصر سيكون أوثق.

بدوره قال أوغلو إنه من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وإزالة العراقيل أمام تطويرها ولفت الى ان تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة.