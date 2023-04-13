أعمال جرف في مصراتة تكشف عن مقبرة رومانية تحوي رفات 

أخبارليبيا24

أكد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اليوم الخميس اكتشاف مقبرة رومانية على شاطئ البحر بمنطقة ابوروية شط “أبوفاطمة راس الكوم”.

وأضاف الجهاز أن بلاغًا ورد لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الوسطى من قبل شركة الأشغال العامة مصراتة أثناء قيامها بأعمال جرف وتنظيف شاطئ البحر تم العثور على موقع يشتبه في كونه أثري.

وأوضح جهاز الشرطة السياحية أنه على أثر البلاغ تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ مكتب آثار مصراتة والانتقال إلى المكان رفـقـة خبير الآثار.

وأكد الجهاز أن الموقع عبارة عن مقبرة رومانية قديمة تحتوي على رفات هياكل عظمية بشرية تكاد تكون غير واضحة المعالم.

وأشار الجهاز إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى نيابة النظام العام من حيث الاختصاص.